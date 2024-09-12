Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины
Киев • УНН
Минобороны США заключило соглашение с Raytheon на производство усовершенствованных ракет AMRAAM на $1,2 млрд. Контракт предусматривает поставки для нескольких стран, включая Украину, до конца 2028 года.
Минобороны США подписало контракт с американской компанией на производство усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" ракет AMRAAM на почти 1,2 млрд долларов. Соглашение предусматривает военные поставки в том числе и для Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Пентагона.
Детали
Как сообщается, компания Raytheon Co., из штата Аризона получила контракт на сумму 1 195 985 081 доллар США на производство ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AMRAAM. Предусматривается дополнительное производство ракет, телеметрической системы AMRAAM, начальных и полевых запасных частей, а также другого оборудования для инженерно-технической поддержки производства.
Работы будут выполняться в Тусоне, штат Аризона, и, как ожидается, будут завершены к 31 декабря 2028 года.
Контракт предусматривает зарубежные военные продажи в Бахрейн, Болгарию, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Италию, Японию, Норвегию, Швейцарию, Украину и Соединенное Королевство.
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