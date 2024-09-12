Пентагон виділив 1,2 млрд доларів для виробництва ракет AMRAAM, зокрема і для України
Київ • УНН
Міноборони США уклало угоду з Raytheon на виробництво вдосконалених ракет AMRAAM на $1,2 млрд. Контракт передбачає поставки для кількох країн, включаючи Україну, до кінця 2028 року.
Міноборони США підписало контракт із американською компанією на виробництво вдосконалених ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" ракет AMRAAM на майже 1,2 млрд долларів. Угода передбачає військові поставки зокрема для і України. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт Пентагону.
Деталі
Як повідомляється, компанія Raytheon Co. зі штату Арізона отримала контракт на суму 1 195 985 081 долар США на виробництво ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM. Передбачається додаткове виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, початкових і польових запасних частин, а також іншого обладнання для інженерно-технічної підтримки виробництва.
Роботи виконуватимуться в Тусоні, штат Арізона, і, як очікується, будуть завершені до 31 грудня 2028 року.
Контракт передбачає закордонні військові продажі до Бахрейну, Болгарії, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, України і Сполученого Королівства.
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