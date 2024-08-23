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США схвалили продаж Норвегії ракет AIM-120 на понад 400 мільйонів доларів

США схвалили продаж Норвегії ракет AIM-120 на понад 400 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 13339 перегляди

Держдеп США погодив продаж Норвегії 100 ракет AMRAAM-ER класу "повітря-повітря" на суму $405 млн. Угода зміцнить безпеку союзника по НАТО та покращить здатність Норвегії протистояти загрозам.

Держдеп США погодив продаж Норвегії ракет середньої дальності класу "повітря – повітря" AIM-120 на суму 405 мільйонів доларів. Про це заявили в Агентстві зі співробітництва в галузі оборонної безпеки Пентагону, передає УНН.

Деталі

Агентство вже надало необхідні сертифікати, що повідомляють Конгрес про можливий продаж.

Уряд Норвегії запросив закупівлю ста вдосконалених ракет AMRAAM-ER, а також чотирьох секцій наведення AMRAAM AIM-120C-8 і супутнього обладнання.

Загальна кошторисна вартість становить 405 млн доларів.

Пропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом зміцнення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі

- пояснюють в агентстві. 

Зокрема, у США вважають, що ця угода покращить здатність Норвегії протистояти поточним і майбутнім загрозам. Країна зможе доповнити або замінити ракети повітряного перехоплення 120B на більш потужні AMRAAM-ER.

Також відзначається, що Норвегія вже має у своєму арсеналі AMRAAM і не матиме жодних труднощів із прийняттям цих предметів до своїх збройних сил.

Нагадаємо

Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries стане головним виробником ракет AIM-120 AMRAAM. Це допоможе забезпечити безперебійну передачу ракет Україні зі складів ПС США.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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