США одобрили продажу Норвегии ракет AIM-120 на более чем 400 миллионов долларов

Госдеп США согласовал продажу Норвегии ракет средней дальности класса «воздух - воздух» AIM-120 на сумму 405 миллионов долларов. Об этом заявили в Агентстве по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона, передает УНН.

Детали

Агентство уже предоставило необходимые сертификаты, уведомляющие Конгресс о возможной продаже.

Правительство Норвегии запросило закупку ста усовершенствованных ракет AMRAAM-ER, а также четырех секций наведения AMRAAM AIM-120C-8 и сопутствующего оборудования.

Общая сметная стоимость составляет 405 млн долларов.

Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе - объясняют в агентстве.

В частности, в США считают, что это соглашение улучшит способность Норвегии противостоять текущим и будущим угрозам. Страна сможет дополнить или заменить ракеты воздушного перехвата 120B на более мощные AMRAAM-ER.

Также отмечается, что Норвегия уже имеет в своем арсенале AMRAAM и не будет иметь никаких трудностей с принятием этих предметов в свои вооруженные силы.

Напомним,

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries станет главным производителем ракет AIM-120 AMRAAM. Это поможет обеспечить бесперебойную передачу ракет Украине со складов ВС США.