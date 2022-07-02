Пентагон: украинские военные умело используют HIMARS, чтобы поражать командные пункты оккупантов

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Представитель Минобороны США заявил, что Украина добилась успеха, используя предоставленные ей системы залпового огня для поражения российских командных пунктов. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Цитата

"ВСУ добились значительного успеха, используя предоставленные им системы HIMARS для поражения вражеских командных пунктов. Украинцы теперь могут тщательно выбирать цели, которые будут подрывать усилия россии, и уничтожать их более систематично, чем тогда, когда воевать приходилось артиллерийскими системами меньшей дальности", – подчеркнул высокопоставленный чиновник Минобороны США.

Дополнение

Также чиновник добавил, что россия хорошо знала о том, что она поразила торговый центр в Кременчуге, опровергнув заявления москвы, якобы она не наносит ударов по гражданским целям.

Напомним  

Пентагон объявил военную помощь Украине на 820 млн долларов: в него войдет ПВО NASAMS.

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