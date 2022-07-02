Пентагон: украинские военные умело используют HIMARS, чтобы поражать командные пункты оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Представитель Минобороны США заявил, что Украина добилась успеха, используя предоставленные ей системы залпового огня для поражения российских командных пунктов. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
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"ВСУ добились значительного успеха, используя предоставленные им системы HIMARS для поражения вражеских командных пунктов. Украинцы теперь могут тщательно выбирать цели, которые будут подрывать усилия россии, и уничтожать их более систематично, чем тогда, когда воевать приходилось артиллерийскими системами меньшей дальности", – подчеркнул высокопоставленный чиновник Минобороны США.
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Также чиновник добавил, что россия хорошо знала о том, что она поразила торговый центр в Кременчуге, опровергнув заявления москвы, якобы она не наносит ударов по гражданским целям.
Напомним
Пентагон объявил военную помощь Украине на 820 млн долларов: в него войдет ПВО NASAMS.