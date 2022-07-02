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Пентагон: українські військові вправно використовують HIMARS, щоб вражати командні пункти окупантів

Пентагон: українські військові вправно використовують HIMARS, щоб вражати командні пункти окупантів

Київ • УНН

 • 127238 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Представник Міноборони США заявив, що Україна досягла успіху, використовуючи надані їй системи залпового вогню для враження російських командних пунктів. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Цитата

"ЗСУ досягли значного успіху, використовуючи надані їм системи HIMARS для враження ворожих командних пунктів. Українці тепер можуть ретельно вибирати цілі, які підриватимуть зусилля росії, і знищувати їх систематичніше, ніж тоді, коли воювати доводилося артилерійськими системами меншої дальності", – наголосив високопоставлений чиновник Міноборони США.

Доповнення

Також чиновник додав, що росія добре знала про те, що вона вразила торговий центр у Кременчуці, спростувавши заяви москви, нібито вона не завдає ударів по цивільних цілях.

Нагадаємо  

Пентагон оголосив військову допомогу Україні на 820 млн доларів: до нього увійде ППО NASAMS.

Українські Національні Новини

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