Пентагон: українські військові вправно використовують HIMARS, щоб вражати командні пункти окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Представник Міноборони США заявив, що Україна досягла успіху, використовуючи надані їй системи залпового вогню для враження російських командних пунктів. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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"ЗСУ досягли значного успіху, використовуючи надані їм системи HIMARS для враження ворожих командних пунктів. Українці тепер можуть ретельно вибирати цілі, які підриватимуть зусилля росії, і знищувати їх систематичніше, ніж тоді, коли воювати доводилося артилерійськими системами меншої дальності", – наголосив високопоставлений чиновник Міноборони США.
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Також чиновник додав, що росія добре знала про те, що вона вразила торговий центр у Кременчуці, спростувавши заяви москви, нібито вона не завдає ударів по цивільних цілях.
Нагадаємо
Пентагон оголосив військову допомогу Україні на 820 млн доларів: до нього увійде ППО NASAMS.