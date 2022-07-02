Пентагон: українські військові вправно використовують HIMARS, щоб вражати командні пункти окупантів

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"ЗСУ досягли значного успіху, використовуючи надані їм системи HIMARS для враження ворожих командних пунктів. Українці тепер можуть ретельно вибирати цілі, які підриватимуть зусилля росії, і знищувати їх систематичніше, ніж тоді, коли воювати доводилося артилерійськими системами меншої дальності", – наголосив високопоставлений чиновник Міноборони США.

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Також чиновник додав, що росія добре знала про те, що вона вразила торговий центр у Кременчуці, спростувавши заяви москви, нібито вона не завдає ударів по цивільних цілях.

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