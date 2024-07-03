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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пентагон: Украина может использовать американское оружие против российских сил в оккупированном Крыму

Пентагон: Украина может использовать американское оружие против российских сил в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 21:35  •  6510 просмотра

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США продолжают политику, которая не позволяет Украине использовать предоставленное Соединенными Штатами оружие для нанесения ударов по целям на территории России, но это ограничение не распространяется на российские военные объекты в Крыму, который США считают частью Украины.

Позиция США по применению украинской армией американского оружия по территории России пока остается неизменной, но это не касается российских военных объектов во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга, передает УНН.

Детали

Чиновник ответил таким образом на вопрос, обсуждалась ли эта тема во время встречи министров обороны Украины и США.

"Наша политика по использованию (ВСУ - ред.) дальнобойного оружия по России не изменилась", - пояснил он.

В ответ на уточнение, касается ли это оккупированного Крыма, он отметил, что "Крым - это Украина".

Украина выиграет войну благодаря помощи Польши и США, - польский премьер1 июля 2024, 21:50 • 23253 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
pentagonПентагон
krymКрым
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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