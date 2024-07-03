Пентагон: Україна може використати американську зброю проти російських сил в окупованому Криму
Київ • УНН
США продовжують політику, яка не дозволяє Україні використовувати надану Сполученими Штатами зброю для нанесення ударів по цілях на території Росії, але це обмеження не поширюється на російські військові об'єкти в Криму, який США вважають частиною України.
Позиція США щодо застосування українською армією американської зброї по території Росії поки що залишається незмінною, але це не стосується російських військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу, передає УНН.
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Посадовець відповів таким чином на запитання, чи обговорювалася ця тема під час зустрічі міністрів оборони України та США.
"Наша політика щодо використання (ЗСУ - ред.) далекобійної зброї по Росії не змінилася", - пояснив він.
У відповідь на уточнення, чи стосується це окупованого Криму, він зазначив, що "Крим - це Україна".
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