Пентагон: системы HIMARS оказывают значительное влияние на ход войны в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Как отметил высокопоставленный военный чиновник в ходе брифинга в Пентагоне – американские ракетные системы M142 HIMARS существенно влияют на войну в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
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Он подчеркнул, что HIMARS оказывают косвенное, но значительное влияние на операции на передовой.
"Я думаю, что HIMARS оказывают существенное влияние на войну в Украине. ВСУ с их помощью наносят удары по складам с боеприпасами, командным пунктам и центрам управления российской армией. И все эти вещи имеют прямое влияние на способность проводить операции на передовой" , – заявил американский военный.
Напомним
Украина ведет переговоры с представителями США по дальнобойным ракетам для реактивных систем залпового огня HIMARS.