Пентагон: системи HIMARS мають значний вплив на хід війни в Україні

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Він наголосив, що HIMARS надають непрямий, але значний вплив на операції на передовій.

"Я думаю, що HIMARS мають істотний вплив на війну в Україні. ЗСУ з їх допомогою завдають ударів по складах з боєприпасами, командним пунктам і центрам управління російською армією. І всі ці речі мають прямий вплив на здатність проводити операції на передовій", - заявив американський військовий.

Нагадаємо

Україна веде переговори з представниками США щодо далекобійних ракет для реактивних систем залпового вогню HIMARS.