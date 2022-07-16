Пентагон: системи HIMARS мають значний вплив на хід війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Як зазначив високопоставлений військовий чиновник в ході брифінгу в Пентагоні - американські ракетні системи M142 HIMARS істотно впливають на війну в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Пентагону.
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Він наголосив, що HIMARS надають непрямий, але значний вплив на операції на передовій.
"Я думаю, що HIMARS мають істотний вплив на війну в Україні. ЗСУ з їх допомогою завдають ударів по складах з боєприпасами, командним пунктам і центрам управління російською армією. І всі ці речі мають прямий вплив на здатність проводити операції на передовій", - заявив американський військовий.
Нагадаємо
Україна веде переговори з представниками США щодо далекобійних ракет для реактивних систем залпового вогню HIMARS.