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Пентагон рассматривает новые поставки летальной оружия Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. США рассматривают возможность предоставления Украине дополнительного вооружения для сдерживания российской агрессии на море. Об этом заявил командующий вооруженными силами США в Европе и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кертис Скапаротти, передает УНН со ссылкой на U.S. News & World Report.

Во время выступления на заседании комитета по делам вооруженных сил сената США, Скапаротти спросили, почему, несмотря на разрешение конгресса США, до сих пор предоставили летальное оружие Украине только один раз - когда передали ракетные комплексы Javelin.

Скапарротти в ответ на это заявил, что США рассматривают вопрос об усилении снайперского потенциала украинских военных.

Как пишет Голос Америки, по словам американского генерала, США могут передать Украине, кроме снайперского вооружения, боеприпасы и морские боевые системы.

В то же время Скапаротти добавил, что любые потенциальные поставки оружия Украине "должны пройти политическое обсуждение". Он также выразил комитету обеспокоенность по поводу модернизации Россией своего флота.

"Я пока не чувствую себя комфортно в Европе", - сказал Скапарротти, когда его спросили о силах и ресурсах США для сдерживания России.

Позже он сказал конкретно об Украине: "Нам нужно изучить их морской компонент, их флот".

Как сообщал УНН, по словам вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса, США одобрили наибольшие продажи оборонительного оружия для Украины в ответ на попытки России перекроить международные границы.

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