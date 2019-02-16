США будут продавать Украине наибольшие объемы оборонительного оружия за долгие годы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. США одобрили наибольшие продажи оборонительного оружия для Украины в ответ на попытки России перекроить международные границы. Об этом заявил Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс, передает УНН.
"Мы будем пользоваться любой возможностью, чтобы достичь мира, но мы также готовы открыто отвечать на все вызовы. Мы привлекаем РФ к ответственности за ее попытки перекроить международные границы с помощью силы, приняв самые большие оборонительные продажи для Украины за долгие годы", - сказал он.
Ранее УНН сообщал, что, по словам Порошенко, первые годы войны Украина имела эмбарго на поставки оружия со всего мира.
Как сообщал УНН, 2 марта 2018 США подтвердили передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Украинские военные начали работать с Javelin с 2 мая. Однако ВСУ будут использовать Javelin исключительно в случае провокаций или наступления боевиков на Донбассе.