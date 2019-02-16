США продаватимуть Україні найбільші обсяги оборонної зброї за довгі роки

"Ми будемо користатись будь-якою можливістю, щоб досягти миру, але ми також готові відкрито відповідати на усі виклики. Ми притягуємо РФ до відповідальності за її спроби перекроїти міжнародні кордони за допомогою сили, схваливши найбільші оборонні продажі для України за довгі роки", - сказав він.

Раніше УНН повідомляв, що, за словами Порошенка, перші роки війни Україна мала ембарго на постачання зброї з усього світу.

Як повідомляв УНН, 2 березня 2018 року Сполучені Штати Америки підтвердили передачу Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin.



Українські військові почали працювати з Javelin з 2 травня. Однак ЗСУ будуть використовувати Javelin винятково у разі провокацій чи наступу бойовиків на Донбасі.