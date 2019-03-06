Пентагон розглядає нові поставки летальної зброї Україні

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КИЇВ. 6 березня. УНН. США розглядають можливість надання Україні додаткового озброєння для стримання російської агресії на морі. Про це заявив командувач збройних сил США в Європі і головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті, передає УНН з посиланням на U.S. News & World Report.

Під час виступу на засіданні комітету у справах збройних сил сенату США, Скапаротті запитали, чому, попри дозвіл конгресу, США досі надали летальну зброю Україні тільки один раз - коли передали ракетні комплекси Javelin.

Скапарротті у відповідь на це заявив, що США розглядають питання про посилення снайперського потенціалу українських військових.

Як пише Голос Америки, за словами американського генерала, США можуть передати Україні, крім снайперського озброєння, боєприпаси і морські бойові системи.

У той же час Скапаротті додав, що будь-які потенційні поставки зброї Україні "повинні пройти політичне обговорення". Він також висловив комітету стурбованість з приводу модернізації Росією свого флоту.

"Я поки не відчуваю себе комфортно в Європі", - сказав Скапарротті, коли його запитали про сили і ресурси США для стримування Росії.

Пізніше він сказав конкретно про Україну: "Нам потрібно вивчити їх морський компонент, їх флот".

Як повідомляв УНН, за словами віце-президента Сполучених Штатів Майка Пенса, США схвалили найбільші продажі оборонної зброї для України у відповідь на спроби Росії перекроїти міжнародні кордони.

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