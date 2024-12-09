Пентагон раскрыл шокирующую сумму расходов россии на войну в Украине
Киев • УНН
поссия потеряла более 200 миллиардов долларов из-за войны в Украине и понесла 700 000 потерь. Ежедневно оккупанты теряют до тысячи военных, что превышает все потери со времен Второй мировой.
С начала полномасштабной войны кремль потратил на поддержку боевых действий в Украине более 200 миллиардов долларов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны США.
россия заплатила потрясающую цену за нелепость путина. С февраля 2022 года россия понесла не менее 700 000 жертв. Она потеряла более 200 миллиардов долларов
Глава Пентагона подчеркнул, что в последние месяцы у россии до тысячи жертв в день. Кроме того, по его словам, российские потери только за первый год полномасштабной войны больше, чем потери москвы во всех ее конфликтах, начиная со Второй мировой войны, вместе взятых.
Он также призвал следующую администрацию Белого дома продолжать поддержку Украины. "Мы можем продолжать противостоять кремлю. Или же мы можем позволить путину сделать то, что он хочет - и обречь наших детей и внуков на жизнь в мире хаоса и конфликтов", - добавил Остин.
Напомним
Администрация Байдена объявила новый пакет помощи безопасности для Украины на 988 млн долларов через USAI. Пакет включает боеприпасы для HIMARS, беспилотники и комплектующие для ремонта техники.
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