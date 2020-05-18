Пентагон готовится к длительной битве с коронавирусом

"Мы готовимся ко второй волне (пандемии- ред.), а может и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса", - сказал во время своего визита в командного центра в Колорадо министр обороны Марк Эспер.

Он добавил, что не предусматривает отмены режима социального дистанцирования в ближайшее время, по крайней мере до получения вакцины.

Напомним, Пентагон приказал военным остановить путешествия за границу.