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Пентагон готовится к длительной битве с коронавирусом

Киев • УНН

 • 13959 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Официальные представители Пентагона признают, что коронавирус будет помехой выполнения американским войском ключевых миссий, пока не будет разработана вакцина. Впрочем, в армии говорят, что готовятся к "новой ненормальной" среде для восстановления операций в условиях минимизации риска для военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Пентагон готовится к длительной битве с коронавирусом

"Мы готовимся ко второй волне (пандемии- ред.), а может и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса", - сказал во время своего визита в командного центра в Колорадо министр обороны Марк Эспер.

Он добавил, что не предусматривает отмены режима социального дистанцирования в ближайшее время, по крайней мере до получения вакцины.

Напомним, Пентагон приказал военным остановить путешествия за границу.

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