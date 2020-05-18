Пентагон готовится к длительной битве с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Официальные представители Пентагона признают, что коронавирус будет помехой выполнения американским войском ключевых миссий, пока не будет разработана вакцина. Впрочем, в армии говорят, что готовятся к "новой ненормальной" среде для восстановления операций в условиях минимизации риска для военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Мы готовимся ко второй волне (пандемии- ред.), а может и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса", - сказал во время своего визита в командного центра в Колорадо министр обороны Марк Эспер.
Он добавил, что не предусматривает отмены режима социального дистанцирования в ближайшее время, по крайней мере до получения вакцины.
Напомним, Пентагон приказал военным остановить путешествия за границу.