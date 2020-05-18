Пентагон готується до довготривалої битви з коронавірусом

"Ми готуємось до другої хвилі (пандемії- ред.), а може і більше. Ми не знаємо, якою буде траєкторія цього вірусу", – сказав під час свого візиту до командного центру у Колорадо Міністр оборони Марк Еспер.

Він додав, що не передбачає скасування режиму соціального дистанціювання у найближчий час, принаймні до отримання вакцини.

Нагадаємо, Пентагон наказав військовим зупинити подорожі за кордон.