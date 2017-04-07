Пенсионная реформа должна привести к повышению пенсий - В.Гройсман

"Во-первых, пенсионная система должна стать справедливой, сегодня она не справедлива. Во-вторых, она должна стать бездефицитной и в среднесрочной перспективе мы видим расчеты, наш вариант может быть абсолютно приемлемым. И третья позиция, это должно привести к повышению пенсий украинским пенсионерам, так как 85% пенсионеров живут сегодня на уровне бедности с получением минимальной пенсии", - сказал В.Гройсман, описывая задачи пенсионной реформы, которую планирует провести правительство.

Напомним, правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает увеличения пенсионного возраста, а предусматривает другие меры для выстраивания справедливой и бездефицитной пенсионной системы.