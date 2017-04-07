Пенсійна реформа має спричинити підвищення пенсій - В.Гройсман

“По-перше, пенсійна система має стати справедливою, сьогодні вона не справедлива. По-друге, вона має стати бездефіцитною і в середньостроковій перспективі ми бачимо розрахунки, що наш варіант може бути абсолютно прийнятним. І третя позиція, це має призвести до підвищення пенсій українським пенсіонерам, тому що 85% пенсіонерів живуть сьогодні на рівні бідності з отриманням мінімальної пенсії”, — сказав В.Гройсман, змальовуючи завдання пенсійної реформи, яку планує провести Уряд.

Нагадаємо, урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає збільшення пенсійного віку, а передбачає інші заходи для вибудовування справедливої і бездефіцитної пенсійної системи.