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Пенсійна реформа має спричинити підвищення пенсій - В.Гройсман

Пенсійна реформа має спричинити підвищення пенсій - В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Пенсійна реформа має створити справедливу і бездефіцитну пенсійну систему, яка дозволить підвищити пенсії. Про це під час засідання Форуму “Уряд під мікроскопом: підсумки року роботи та виклики” заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“По-перше, пенсійна система має стати справедливою, сьогодні вона не справедлива. По-друге, вона має стати бездефіцитною і в середньостроковій перспективі ми бачимо розрахунки, що наш варіант може бути абсолютно прийнятним. І третя позиція, це має призвести до підвищення пенсій українським пенсіонерам, тому що 85% пенсіонерів живуть сьогодні на рівні бідності з отриманням мінімальної пенсії”, — сказав В.Гройсман, змальовуючи завдання пенсійної реформи, яку планує провести Уряд.

Нагадаємо, урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає збільшення пенсійного віку, а передбачає інші заходи для вибудовування справедливої і бездефіцитної пенсійної системи.

Українські Національні Новини

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