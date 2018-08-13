Пенсии украинцев и будущее криптовалют: в НКЦБФР поделились прогнозами

— Что предусматривает внедрение в Украине второго уровня пенсионной системы? Когда это реально может произойти? Что для этого нужно? Какие преимущества накопительных пенсий?

— Второй уровень пенсионной системы — это когда человек обязательно отчисляет часть своей зарплаты в институты накопления — в фонд, который в течение длительного времени эти накопления аккумулирует. То есть раз в месяц человек в течение всей своей трудовой жизни платит эти взносы. Итак, чем дольше эти взносы осуществляются, тем больший формируется доход, а следовательно — больший инвестиционный доход и итоговый объем накопления. И чем он будет большим, при достижении человеком пенсионного возраста, тем лучше он сможет обеспечивать свою жизнь во время пенсии.

За 30 лет накоплений инвестиционный доход (начисленные на собранные деньги проценты, — ред.) составит около 50% от этой суммы.

Деньги, которые накапливаются, инвестируются в определенные финансовые инструменты. Это и облигации госзайма, и муниципальные облигации, финансирование инфраструктурных проектов и тому подобное.

Размещением (инвестированием) этих денег будут заниматься компании по управлению активами, поскольку фонд — это только юридическое лицо, обеспечивающее учет (что кому принадлежит, какой счет, чем этот фонд владеет).

То есть компания по управлению активами размещает деньги, которые принадлежат участникам фонда. Она принимает решение, несет за это полную ответственность, рассчитывает эффективность инвестиций и обеспечивает качественное управление деньгами.

Работа по размещению этих денег сугубо профессиональная, поскольку слишком сложная для рядовых граждан. Она должна быть под наблюдением государственных регуляторов, а компании, которые это делают должны иметь системы контроля.

Сейчас в Украине такой системы нет. Лишь иногда, люди, в случае, если имеют средства, делают личные накопления на пенсию.

В результате, нынешнее трудовое поколение лишает себя определенной подушки безопасности в будущем, которая поможет им поддерживать достойный уровень жизни во время пенсии.

Солидарная система, которая действует сейчас, обречена на то, что ее объем будет сокращаться. Это факт. На сегодня у нас минимальная пенсия 1435 грн при минимальной зарплате в 3700 грн, то есть минимальная пенсия составляет около 30% от минимальной зарплаты. При том, что минимальная зарплата будет расти, в условиях солидарной системы размер минимальной пенсии будет уменьшаться. Если сейчас это 30%, то в будущем будет — 20%. Поэтому если человек рассчитывает на солидарную систему, то он будет еще беднее, чем сейчас.

Учитывая это, крайне важно ввести обязательное накопление определенной части той зарплаты, которую люди сейчас получают. Это стандарт для многих развитых стран, в том числе и европейских, а также развивающихся стран. Он вводится с целью поддержания определенного уровня социального благосостояния населения.

Именно для этого, НКЦБФР вместе с Минсоцполитики, Минфином, НБУ, другими министерствами и специалистами по пенсионному обеспечению, международными организациями разработала соответствующую Концепцию, которая обеспечила бы функционирование такого накопления.

Для введения второго уровня пенсионной системы очень важно, чтобы люди понимали, что это такое. Это не вопрос закона. Если человек не понимает, для чего ему это нужно, система не заработает. Чтобы она заработала нужно определиться сколько люди будут отчислять.

Например, в Грузии, все работающие, кто не достиг 40 лет, обязаны стать участниками этой системы и отчислять около 4%: 2% — работодатель, 2% — работник, а если человек работает на себя — то 4%. И государство еще добавляет 2%. Кроме этого, государство не облагает налогом эти отчисления в фонд, не облагает налогами накопления (инвестиционный доход) и не облагает налогом те деньги, которые человек потом получает при достижении пенсионного возраста.

В Концепции Комиссии предлагается, что в первый год работы системы размер уплачиваемых взносов будет на уровне 2% от заработной платы работника. Каждый последующий год размер взноса увеличивается на 10% темпа прироста среднегодовой номинальной заработной платы. Рост размера взноса будет происходить только при условии роста среднегодовой заработной платы, то есть роста уровня благосостояния граждан. Для физических лиц-предпринимателей вводится фиксированный размер взносов в зависимости от размера оборотов и категории, привязанный к минимальной зарплате. Украине для достижения размера взноса в 7% понадобится 6 лет, 10% — 10 лет, 15% — 17 лет.

Взносы участников второго уровня, инвестиционный доход, который будут получать участники в рамках системы, и выплаты из Накопительного фонда — не подлежат налогообложению.

Налогообложение пенсионных сбережений можно ввести только после стабилизации экономики и достижения определенного уровня коэффициента замещения.

Если сейчас те, кто работает, не начнут накапливать, а государство не начнет создавать для этого условия, то мы будем обречены на бедность еще очень много лет.

Система уже формируется. Ее нужно запускать. И сейчас нужно создать и определить условия для ее запуска. Для этого необходимо не только принятие закона, но и развитие всей инфраструктуры накопления. Концепция уже есть, дискуссия уже есть, сейчас обсуждаются определенные размеры взносов.

Сейчас мы готовим законопроект, который будет голосоваться в парламенте. Если его примут, то дальше будут следующие шаги.

— По информации НБУ, без проведения сплита (разделение функций Нацкомфинуслуг между НБУ и НКЦБФР) невозможно проведение в том числе пенсионной реформы, в частности введение второго уровня пенсионной системы. Что именно предусматривает спилт и почему он так важен для пенсионной системы?

— Сплит — один из элементов регуляторной части системы, поскольку очень важно обеспечить качественный уровень регулирования и надзора за этой системой.

На сегодня в финансовом секторе есть три регулятора: Нацбанк, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг. Именно эту комиссию, по инициативе Президента, хотят разделить функционально. Функции по надзору за страховыми компаниями будут переданы НБУ, а функции по надзору за пенсионными фондами — в Комиссию по ценным бумагам.

Фактически это и есть первый шаг в оптимизации государственного надзора — вместо трех, получим два регулятора, и обеспечение приведения к определенному уровню их полномочий. Поскольку есть международные стандарты, по которым должен осуществляться надзор за системой накоплений: обеспечение ответственности участников, прозрачность, защита людей от мошенничества и тому подобное.

Это позволит избежать в будущем таких фиаско, когда люди теряют деньги. Безусловно, одна из основных задач внедрения системы — это предусматривать, что все выполняют те роли и обязанности, которые обеспечат качество работы этой системы на благо людей.

— Когда может быть проголосован в парламенте законопроект № 2413 о сплите?

— Мы рассчитываем, что активный процесс в парламенте начнется в IV квартал этого года и I-II квартале следующего.

— Что Вы думаете о криптовалютах? Могут ли они стать легальным платежным средством? Стоит признать майнинг видом экономической деятельности?

— Согласно Конституции, средство платежа в Украине — это гривна.

Относительно же криптотехнологий, криптоединиц и криптовалют, то на последнем заседании Совета по финансовой стабильности, все финансовые регуляторы рассмотрели этот вопрос по существу. Мы должны определиться с принципами, которых будем придерживаться, чтобы обеспечить качество тех изменений, которые нам нужно ввести в законодательство для развития этого сектора. Все уже понимают, что это факт, что это произошло. Поэтому нужно создать условия для экономического развития этой деятельности, ввести налоговые условия, надзорные функции и тому подобное.

Эти криптоединицы — это, скорее всего, финансовые инструменты, они не являются средством платежа. Они являются средством учета и накопления. Это больше похоже на акцию, облигацию, вексель.

Мы планирем законодательно признать криптовалюты финансовым активом и позволить людям инвестировать и использовать эти финансовые инструменты.

И мы не единственные в мире, кто это таким считает. Швейцария, Мальта, Гибралтар и другие страны Европы становятся на путь законодательного признания и внедрения регуляторной базы по криптовалютам.

Сейчас Комиссия вместе с народными депутатами и криптосообществом разрабатывает проект закона, который мы хотели бы, чтобы рассматривался в этом, или же в следующем году в Верховной Раде.

Украина — одна из двух десятков стран, в которых эта сфера активно развивается.

— Как известно, НКЦБФР представила концепцию законодательных изменений относительно функционирования рынков капитала в Украине. Почему назрела необходимость совершенствования работы рынка капиталов? Как эти изменения скажутся на экономике и простых украинцах?

— Если говорить просто, то это коммуникации в финансовом секторе, которые нам нужно привести к стандартам ЕС.

Например, Украина внедряет 4G, потому что это международный стандарт. Если сравнивать финансовый сектор с телекоммуникациями, то он находится на этапе 1G. Поэтому мы и хотим привести стандарты в соответствие. Это вопрос не одного дня, это вопрос многих лет.

Финансовая инфраструктура касается вопроса эффективности платежей, эффективности ценных бумаг, в том числе возможности использования криптоединиц, блокчейна в финсекторе и тому подобное.

Для этого необходимо принять законы, которые бы позволяли использования новые технологии. И определить роль определенных новых финансовых институтов, которые будут обеспечивать эффективность работы этой финансовой инфраструктуры.

Для людей это ускорение, предоставление возможности каждому пользоваться финансовыми инструментами персонально, как, например, использование мобильных телефонов для оплаты товаров в магазине. Мы хотим, чтобы вы по телефону могли не только разместить депозит, но и купить облигации, определить, кто будет управлять вашими деньгами в накопительном фонде.

— Украинцы с февраля могут становиться владельцами ценных бумаг иностранных компаний. Начали ли граждане активно вкладывать деньги в такие бумаги?

— Украинцы могли инвестировать в иностранные ценные бумаги всегда, но раньше были достаточно сложные вопросы лицензирования этого процесса. Сейчас сделаны определенные косметические изменения в наших нормативных документах, кроме того, НБУ облегчил лицензирование.

Но о большом объеме инвестиций говорить невозможно, потому что, к сожалению, рядовые украинцы не имеют возможности покупать иностранные ценные бумаги. Кроме того, для этого надо иметь понимание для чего. Купить телефон Apрle или акцию компании это разные вещи: первое вы уже используете, а второе только может быть средством хранения, инвестиции. Но для чего? Чтобы получить краткосрочную выгоду, для этого нужно потратить очень много времени, чтобы понять определенные тенденции. Если вы хотите копить таким образом на пенсию, то это другой вопрос. Однако, для долгосрочных накоплений нашим гражданам нужны определенные институты и системы накопления.

Мы стараемся делать так, чтобы наши граждане не сталкивались с очень сложными вопросами. Ведь финансовый рынок очень сложный, и становится все сложнее с годами. Но, безусловно, этот рынок предоставляет колоссальные преимущества. Финансовый рынок нужен, чтобы обеспечить накопление и определенные блага, а также инвестиции в экономику.

Также мы видим, что инвестиции в иностранные инструменты есть, эти возможности существуют и расширяются, и кое-кто это делает. Но те, кто мог, работают очень давно, а большинство населения от этих новых возможностей ничего не получило, к сожалению. Нужны более глубинные изменения, развитие институтов накопления, внедрения новых финансовых инструментов для наших инвесторов, для ритейла — более мелкого инвестора.

Кроме того, нужен умеренный подход. Если предлагать что-то нашим гражданам, то это не лотерея. Нельзя играть со сбережениями, как с лотереей. Профессионал не должен огорчать вас, или продавать что-то очень сложное. Например, у нас рекламируют бинарные опционы, дилинг. Ясно, что это сложная деятельность, но ее продают, как возможность заработать много денег.

В странах ЕС и многих других странах это запрещено законодательством. Потому что бинарные опционы, или дилинг, продажа сложных финансовых инструментов запрещены для маленьких инвесторов, так как фактически — это лотерея, а не деятельность на финансовом рынке. У нас же это продают и невозможно это остановить. Они используют финансовую неосведомленность украинцев, хотя это также вопрос вседозволенности.

Специалист финансового рынка должен быть ограничен этическими стандартами и нормами, определенными законодательными и нормативными условиями, и работать так, чтобы участники этого процесса получали высокое качество и положительный результат.

Но пока у нас нет этого, и пока не появится, то не будет доверия к небанковским финансовым учреждениям.