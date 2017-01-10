Пенсионерка погибла во время пожара в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 10 января. УНН. Женщина погибла в результате пожара вчера в селе Повча Дубенского района Ровенской области. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Ровенской области, сообщает УНН.
В одноэтажном деревянном доме спасатели нашли мертвой 68-летнюю владелицу дома Галину. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, повредил кровать, телевизор и стену в спальном помещении площадью 6 м. кв. Чтобы потушить пожар спасатели задействовали две пожарные автоцистерны и 7 человек личного состава.
Причина пожара и обстоятельства смерти еще устанавливаются.
Напомним, как сообщал УНН, из дома в Хмельницкой области, где произошел взрыв, отселили 15 семей.