Пенсіонерка загинула під час пожежі на Рівненщині

В одноповерховому дерев'яному будинку рятувальники знайшли мертвою 68-річну власницю оселі Галину. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив ліжко, телевізор і стіну в спальному приміщенні площею 6 м.кв. Щоб загасити пожежу рятувальники задіяли дві пожежні автоцистерни та 7 чоловік особового складу.

Причина пожежі та обставини смерті ще встановлюються.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, з будинку на Хмельниччині, де стався вибух, відселили 15 сімей.