Пенсіонерка загинула під час пожежі на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 10 січня. УНН. Смертельна пожежа трапилася вчора у селі Повча Дубенського району Рівненщини. Про це проінформували у прес-службі ГУ ДСНС України у Рівненській області, повідомляє УНН.
В одноповерховому дерев'яному будинку рятувальники знайшли мертвою 68-річну власницю оселі Галину. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив ліжко, телевізор і стіну в спальному приміщенні площею 6 м.кв. Щоб загасити пожежу рятувальники задіяли дві пожежні автоцистерни та 7 чоловік особового складу.
Причина пожежі та обставини смерті ще встановлюються.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, з будинку на Хмельниччині, де стався вибух, відселили 15 сімей.