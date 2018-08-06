Пенсионерка устроила взрыв в доме в Полтавской области: пострадал глава сельсовета

Событие произошло 4 августа в селе Зуевке Миргородского района.

"По предварительной версии, которая строится на показаниях очевидцев, баллон с пропаном сорвался в результате поджога дома 70-летней хозяйкой", - отметили в полиции.

Пятеро очевидцев происшествия, среди которых был и 47-летний глава Зуевского сельсовета, пытались самостоятельно потушить пожар до прибытия спасателей и полиции.

"В результате взрыва газового баллона все пятеро получили термические ожоги различной степени. С места происшествия были госпитализированы две местные жительницы 39-и и 66-и лет, 45-летний мужчина и председатель сельсовета", - добавили в полиции.

Добавим, ранее было известно о четырех пострадавших в результате взрыва.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности (ст. 270 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство.

В настоящее время полиция устанавливает место пребывания 70-летней хозяйки дома Галины Рукомасовой. У женщины также могут быть ожоги.