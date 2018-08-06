Пенсионерка устроила взрыв в доме в Полтавской области: пострадал глава сельсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Полтавской области в результате взрыва газового баллона в частном доме пострадали уже пять человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.
Событие произошло 4 августа в селе Зуевке Миргородского района.
"По предварительной версии, которая строится на показаниях очевидцев, баллон с пропаном сорвался в результате поджога дома 70-летней хозяйкой", - отметили в полиции.
Пятеро очевидцев происшествия, среди которых был и 47-летний глава Зуевского сельсовета, пытались самостоятельно потушить пожар до прибытия спасателей и полиции.
"В результате взрыва газового баллона все пятеро получили термические ожоги различной степени. С места происшествия были госпитализированы две местные жительницы 39-и и 66-и лет, 45-летний мужчина и председатель сельсовета", - добавили в полиции.
Добавим, ранее было известно о четырех пострадавших в результате взрыва.
По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности (ст. 270 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство.
В настоящее время полиция устанавливает место пребывания 70-летней хозяйки дома Галины Рукомасовой. У женщины также могут быть ожоги.