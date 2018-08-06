Пенсіонерка влаштувала вибух у будинку на Полтавщині: постраждав голова сільради
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На Полтавщині внаслідок вибуху газового балону у приватному будинку постраждали вже п’ятеро людей. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в області.
Подія сталася 4 серпня у селі Зуївці Миргородського району.
"За попередньою версією, яка будується на свідченнях очевидців, балон з пропаном зірвався внаслідок підпалу будинку 70-річною господаркою", - зазначили у поліції.
П’ятеро очевидців події, серед яких був і 47-річний голова Зуївської сільради, намагалися самостійно загасити пожежу до прибуття рятувальників і поліції.
"Унаслідок вибуху газового балону всі п’ятеро отримали термічні опіки різного ступеню. Із місця події були ушпиталені дві місцеві жительки 39-и та 66-и років, 45-річний чоловік та голова сільради", - додали у поліції.
Додамо, раніше було відомо про чотирьох постраждалих внаслідок вибуху.
За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ст. 270 Кримінального кодексу Україна) відкрито кримінальне провадження.
Наразі поліція встановлює місце перебування 70-річної власниці будинку Галини Рукомасової. У жінки також можуть бути опіки.