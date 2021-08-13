Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн

Цитата:

"На начало 2021 года пенсионерам с оккупированных территорий, по расчетам Пенсионного фонда Украины, задолжали 83 млрд грн, из которых 11 млрд реально могут быть истребованы лицами, находящимися на учете на территории, подконтрольной власти Украины", - сообщили в СП.

Детали

По данным аудиторов, такая задолженность возникла из-за того, что в течение трех лет правительство не утвердило порядок осуществления социальных выплат гражданам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Кроме того, как указано, нет единого подхода к учету страховыми фондами сумм невыплаченных соцвыплат за прошедший период. Такие долги погашаются только по решениям судов и увеличивают расходы фондов на судебные издержки. В 2020 году такие расходы только для ПФУ составляли 1,1 млрд гривен.

Кроме того, долги по страховым выплатам и расходам Фонда соцстрахования перед внутренне перемещенными лицами на начало этого года, как отмечается, составляли 7,8 млрд грн, из них реальные - 0,8 млрд гривен.

"В течение 2019-2020 годов ВПЛ для покрытия расходов на проживание получили более 6 млрд гривен. Однако до сих пор механизм компенсации государством-агрессором, в том числе прямых расходов ВПЛ, которые возникли в результате вынужденного перемещения, и подготовки претензии Украины к России согласно требованиям законодательства, не разработан. Сейчас такие расходы финансируются за счет средств государственного и местного бюджетов, а также средств благотворительной или международной помощи", - говорится в сообщении.

Дополнение

Анализ, на который ссылаются в СП, показал, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество семей ВПЛ, которые получили адресную помощь, увеличилось на 3,7% - с 164,8 тыс. до 170,8 тыс. семей. При этом среднемесячный размер адресной помощи на семью уменьшился на 2,8% - с 1512 грн до 1470 грн.

Однако размеры такой помощи, как указано, оставались выше среднемесячного объема расходов домохозяйств в Украине на жилье и оплату коммунальных услуг.

По данным Минсоцполитики, за последние 5 лет количество ВПЛ, состоящих на учете, уменьшилось почти на 12% - с 1,65 млн в 2017 году до 1,46 млн в 2021 году.

Ранее министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что жители неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей с 2014 года не получили по меньшей мере 90 млрд гривен пенсий.