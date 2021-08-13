Пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 млрд грн

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"На початок 2021 року пенсіонерам з окупованих територій, за розрахунками Пенсійного фонду України, заборгували 83 млрд грн, з яких 11 млрд реально можуть бути витребувані особами, які перебувають на обліку на території, підконтрольній владі України", - повідомили у РП.

Деталі

За даними аудиторів, така заборгованість виникла через те, що протягом трьох років уряд не затвердив порядок здійснення соціальних виплат громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Окрім того, як вказано, немає єдиного підходу до обліку страховими фондами сум невиплачених соцвиплат за минулий період. Такі борги погашаються лише за рішеннями судів і збільшують видатки фондів на судові витрати. У 2020 році такі витрати лише для ПФУ становили 1,1 млрд гривень.

Окрім того, борги зі страхових виплат і витрат Фонду соцстрахування перед внутрішньо переміщеними особами на початок цього року, як зазначається, становили 7,8 млрд грн, з них реальні — 0,8 млрд гривень.

“Протягом 2019-2020 років ВПО для покриття витрат на проживання отримали понад 6 млрд гривень. Проте до сьогодні механізм компенсації державою-агресором, зокрема прямих витрат ВПО, які виникли внаслідок вимушеного переміщення, та підготовки претензії України до Росії згідно з вимогами законодавства, не розроблений. Наразі такі витрати фінансуються за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, а також коштів благодійної або міжнародної допомоги”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Аналіз, на який посилаються в РП, показав, що у 2020 році порівняно з 2019 роком кількість сімей ВПО, які отримали адресну допомогу, збільшилась на 3,7% — з 164,8 тис. до 170,8 тис. сімей. При цьому середньомісячний розмір адресної допомоги на сім’ю зменшився на 2,8% — з 1512 грн до 1470 гривень.

Проте розміри такої допомоги, як вказано, залишались вищими за середньомісячний обсяг витрат домогосподарств в Україні на житло та оплату комунальних послуг.

За даними Мінсоцполітики, за останні 5 років кількість ВПО, які перебувають на обліку, зменшилась майже на 12% — з 1,65 млн у 2017 році до 1,46 млн у 2021 році.

Раніше міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що жителі непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей з 2014 року не отримали щонайменше 90 мільярдів гривень пенсій.