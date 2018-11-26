Пенсионера приговорили к 12 годам за развращение падчерицы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Сумской области к 12 годам лишения свободы приговорен 65-летний мужчина за систематическое развращение падчерицы. Об этом сообщает прокуратура Сумской области, передает УНН.
"Ахтырской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 65-летнего жителя Сумского района, который систематически развращал свою несовершеннолетнюю падчерицу, а также совершал в отношении нее насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом", - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, в ходе следствия установлено, что девочке было всего 9 месяцев, когда обвиняемый начал проживать вместе с ее матерью. Мужчина злоупотреблял спиртным, однако это не помешало их семейной жизни. Когда девочке исполнилось 11 лет, то отчим начал развращать ее и совершать другие развратные действия. Это продолжалось в течение нескольких лет.
По словам прокурора Ахтырской местной прокуратуры Сергея Жмурко, однажды отчим в состоянии алкогольного опьянения избил жену и девочку, а затем выгнал их из дома. Этот факт стал известен односельчанам, после чего с девочкой в присутствии школьного психолога пообщались сотрудники полиции. Ребенок показал синяки и решился рассказать ужасную правду.
"Решением суда первой инстанции мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетних) и ч. 2 и 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины и осужден к 12 годам лишения свободы", - отметили в прокуратуре.
Напомним, в Киеве до 5 лет лишения свободы осужден 49-летний аниматор за развращение 8-летней девочки.