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Пенсіонера засудили до 12 років за розбещення падчерки

Пенсіонера засудили до 12 років за розбещення падчерки

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Сумській області до 12 років позбавлення волі засуджено 65-річного чоловіка за систематичне розбещення падчерки. Про це повідомляє прокуратура Сумської області, передає УНН.

"Охтирською місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення стосовно 65-річного жителя Сумського району, який систематично розбещував свою неповнолітню падчерку, а також вчиняв щодо неї насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, під час слідства встановлено, що дівчинці було лише 9 місяців, коли обвинувачений почав проживати разом із її матір’ю. Чоловік зловживав спиртним, однак це не стало на заваді їх сімейному життю. Коли дівчинці виповнилось 11 років, то вітчим почав розбещувати її та вчиняти інші розпусні дії. Це тривало впродовж декількох років.

За словами прокурора Охтирської місцевої прокуратури Сергія Жмурка, одного разу вітчим у стані алкогольного сп’яніння побив дружину та дівчинку, а потім вигнав їх з будинку. Цей факт став відомий односельцям, після чого з дівчинкою в присутності шкільного практичного психолога поспілкувались співробітники поліції. Дитина показала синці та зважилась розповісти жахливу правду.

"Рішенням суду першої інстанції чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітніх) та ч. 2 і 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК України та засуджено до 12 років позбавлення волі", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, у Києві до 5 років позбавлення волі засуджено 49-річного аніматора за розбещення 8-річної дівчинки.

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