Пенсионер в Харькове за 1 тыс. долл. "ставил" на польский учет "евробляхы"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51461 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 118854 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103956 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106699 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105590 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 95893 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104429 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102258 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Харьковская прокуратура вместе с полицией разоблачили 72-летнего украинца, который ставил поддельными печатями штампы консульских отделов Украины и Польши, которые давали якобы возможность ввозить в нашу страну без пошлины и регистрации автомобили с иностранной регистрацией, передает УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 72-летний украинец организовал мошенническую схему обогащения, предлагая через интернет-объявления "постоянный консульский учет в Польше".

"Клиентам фигурант уголовного производства обещал за тысячу долларов официально поставить их на консульский учет Республики Польша и внести в загранпаспорта соответствующие отметки консульства соседней страны. Эти штампы давали бы возможность не только ввозить автомобили без растаможки и регистрации, но и вывозить их за территорию только раз в год, и беспрепятственно возвращаться обратно", - говорится в сообщении.

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По данным прокуратуры, в ходе реализации мошеннических действий мужчину задержали. У него изъяли загранпаспорт с проставленными отметками и полученные за него денежные средства. По предварительным данным следствия, изъятые в ходе обысков у фигуранта производства печати были поддельными и никакого отношения не имели к официальным структурам других стран.

Досудебное расследование проводится по ст. 190 (мошенничество) и ст. 358 (подделка печатей и штампов) УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту уголовного производства, проводятся первоочередные следственные действия.

Максимальная санкция статей предусматривает лишение свободы на 8 лет.

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