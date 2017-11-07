Пенсионер в Харькове за 1 тыс. долл. "ставил" на польский учет "евробляхы"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Харьковская прокуратура вместе с полицией разоблачили 72-летнего украинца, который ставил поддельными печатями штампы консульских отделов Украины и Польши, которые давали якобы возможность ввозить в нашу страну без пошлины и регистрации автомобили с иностранной регистрацией, передает УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры Харьковской области.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 72-летний украинец организовал мошенническую схему обогащения, предлагая через интернет-объявления "постоянный консульский учет в Польше".
"Клиентам фигурант уголовного производства обещал за тысячу долларов официально поставить их на консульский учет Республики Польша и внести в загранпаспорта соответствующие отметки консульства соседней страны. Эти штампы давали бы возможность не только ввозить автомобили без растаможки и регистрации, но и вывозить их за территорию только раз в год, и беспрепятственно возвращаться обратно", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, в ходе реализации мошеннических действий мужчину задержали. У него изъяли загранпаспорт с проставленными отметками и полученные за него денежные средства. По предварительным данным следствия, изъятые в ходе обысков у фигуранта производства печати были поддельными и никакого отношения не имели к официальным структурам других стран.
Досудебное расследование проводится по ст. 190 (мошенничество) и ст. 358 (подделка печатей и штампов) УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту уголовного производства, проводятся первоочередные следственные действия.
Максимальная санкция статей предусматривает лишение свободы на 8 лет.