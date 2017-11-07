Пенсіонер у Харкові за 1 тис. дол. "ставив" на польський облік "євробляхи"

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Харківська прокуратура разом з поліцією викрили 72-річного українця, який ставив підробними печатками штампи консульських відділів України та Польщі, що давали нібито можливість ввозити в нашу державу без мита і реєстрації автомобілі з іноземною реєстрацією, передає УНН з посиланням на повідомлення прокуратури Харківської області.

Як поінформували у прес-службі прокуратури, 72-річний українець організував шахрайську схему збагачення, пропонуючи через інтернет-оголошення “постійний консульський облік у Польщі”.

“Клієнтам фігурант кримінального провадження обіцяв за тисячу доларів офіційно поставити їх на консульський облік Республіки Польща та внести в закордонні паспорти відповідні відмітки консульства сусідньої країни. Ці штампи давали б змогу не тільки ввозити автомобілі без розмитнення та реєстрації, а й вивозити їх за територію лише раз на рік, й безперешкодно повертатися назад”, — йдеться у повідомленні.

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За даними прокуратури, під час реалізації шахрайських дій особу затримали. У нього вилучили закордонний паспорт з проставленими відмітками та отримані за нього грошові кошти. За попередніми даними слідства, вилучені в ході обшуків у фігуранта провадження печатки були підробленими та жодного відношення не мали до офіційних структур інших країн.

Досудове розслідування проводиться за ст. 190 (шахрайство) та ст. 358 (підроблення печаток та штампів) КК України. Вирішується питання про оголошення підозри фігуранту кримінального провадження, проводяться першочергові слідчі дії.

Максимальна санкція статей передбачає позбавлення волі на 8 років.

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