Пенальти в дополнительное время принес "Динамо" победу над "Александрией"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В рамках 8-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимало на своем поле "Александрию" из одноименного населенного пункта в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.
Детали
И с первых минут хозяева начали создавать моменты у чужих ворот, но забить долго не удавалось. Уже в компенсированное время после подачи с правого фланга экс-динамовец Рыбалка завалил в своей штрафной Гармаша, и арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти. К “точке” подошел Цыганков и точно пробил в угол без шансов для вратаря — 1:0.
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“Мы играли против хорошего соперника, организованного, который действовал агрессивно, хорошо контролировал мяч. Также они были хорошо подготовлены в плане мотивации, поэтому нам было трудно. Это нормально, когда в конце на фоне усталости бывают такие стыки, переживания и эмоции.
Пенальти также появился на фоне усталости и того, что мы давили соперника, они ошиблись, что привело к назначению этого пенальти. Вопросов к одиннадцатиметрового удара нет, он был стопроцентным”, — сообщил Мирча Луческу.
Дополнение
В турнирной таблице “Динамо” с 22 очками на три балла опережает “Шахтер”, а “Александрия” только 5-(14).