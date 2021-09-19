Пенальті в додатковий час приніс "Динамо" перемогу над "Олександрією"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У рамках 8-го туру УПЛ київське "Динамо" приймало на своєму полі "Олександрію" з однойменного населеного пункту в Кіровоградській області. Про це інформує прес-служба "біло-синіх", передає УНН.
Деталі
І з перших хвилин господарі почали створювати моменти біля чужих воріт, але забити довго не вдавалося. Уже в компенсований час після подачі з правого флангу екс-динамівець Рибалка завалив у власному штрафному Гармаша, і арбітр після перегляду відеоповтору призначив пенальті. До “точки” підійшов Циганков та точно пробив у кут без шансів для воротаря — 1:0.
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“Ми грали проти хорошого суперника, організованого, який діяв агресивно, добре контролював м’яч. Також вони були добре підготовлені в плані мотивації, тож нам було важко. Це нормально, коли наприкінці на тлі втоми бувають такі стики, переживання та емоції.
Пенальті також з’явився на тлі втоми й того, що ми давили суперника, вони помилилися, що призвело до призначення цього пенальті. Питань до одинадцятиметрового удару немає, він був стовідсотковим”, — повідомив Мірча Луческу.
Доповнення
У турнірній таблиці “Динамо” з 22 очками на три бали випереджає “Шахтар”, а “Олександрія” тільки 5-та (14).