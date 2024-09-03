Педагогам разрешили засчитывать стаж за рубежом для надбавок
Киев • УНН
Украинским учителям будут засчитывать стаж работы за рубежом для надбавки за выслугу лет. Это касается периода военного положения и года после его окончания при наличии подтверждающих документов.
Украинским педагогам разрешили засчитывать стаж работы за рубежом для надбавки за выслугу лет, это касается периода военного положения и года после его окончания при наличии подтверждающих документов, сообщили в МОН во вторник, пишет УНН.
Детали
«Правительство утвердило возможность засчитывать украинским учителям стаж за рубежом на педагогических должностях для выплаты надбавок за выслугу лет», - говорится в сообщении.
Как было ранее:
Время работы за пределами Украины засчитывали в стаж только в случае заключения международных договоров между странами. Такие договоры были с ограниченным кругом стран.
Как будет теперь:
Педагогическим и научно-педагогическим работникам, работающим за рубежом на соответствующих педагогических должностях, будут засчитывать в педагогический стаж период их работы для выплаты надбавки за выслугу лет в Украине.
«Такой стаж будут засчитывать во время военного положения и в течение года после его окончания в случае предоставления подтверждающих документов (трудового договора, соглашения и т.д.)», - отметили в МОН.
Поэтому после возвращения в Украину работники учреждений образования, как указано, смогут учесть зарубежную работу в свой педагогический стаж для выплаты надбавки. «Мы ждем возвращения наших педагогов домой», - отметили в МОН.
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