Педагогам разрешили засчитывать стаж за рубежом для надбавок

Украинским педагогам разрешили засчитывать стаж работы за рубежом для надбавки за выслугу лет, это касается периода военного положения и года после его окончания при наличии подтверждающих документов, сообщили в МОН во вторник, пишет УНН.

Детали

«Правительство утвердило возможность засчитывать украинским учителям стаж за рубежом на педагогических должностях для выплаты надбавок за выслугу лет», - говорится в сообщении.

Как было ранее:

Время работы за пределами Украины засчитывали в стаж только в случае заключения международных договоров между странами. Такие договоры были с ограниченным кругом стран.

Как будет теперь:

Педагогическим и научно-педагогическим работникам, работающим за рубежом на соответствующих педагогических должностях, будут засчитывать в педагогический стаж период их работы для выплаты надбавки за выслугу лет в Украине.

«Такой стаж будут засчитывать во время военного положения и в течение года после его окончания в случае предоставления подтверждающих документов (трудового договора, соглашения и т.д.)», - отметили в МОН.

Поэтому после возвращения в Украину работники учреждений образования, как указано, смогут учесть зарубежную работу в свой педагогический стаж для выплаты надбавки. «Мы ждем возвращения наших педагогов домой», - отметили в МОН.

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