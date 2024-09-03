Педагогам дозволили зараховувати стаж за кордоном для надбавок

Українським педагогам дозволили зараховувати стаж роботи за кордоном для надбавки за вислугу років, це стосується періоду воєнного стану та року після його закінчення за наявності підтверджувальних документів, повідомили у МОН у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Уряд затвердив можливість зараховувати українським учителям стаж за кордоном на педагогічних посадах для виплати надбавок за вислугу років", - ідеться у повідомленні.

Як було раніше:

Час роботи за межами України зараховували у стаж тільки в разі укладення міжнародних договорів між країнами. Такі договори були з обмеженим колом країн.

Як буде тепер:

Педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які працюють за кордоном на відповідних педагогічних посадах, зараховуватимуть до педагогічного стажу період їхньої роботи для виплати надбавки за вислугу років в Україні.

"Такий стаж зараховуватимуть під час воєнного стану й упродовж року після його закінчення в разі надання підтверджувальних документів (трудового договору, угоди тощо)", - зазначили у МОН.

Тож після повернення в Україну працівники закладів та установ освіти, як вказано, зможуть врахувати закордонну роботу у свій педагогічний стаж для виплати надбавки. "Ми чекаємо повернення наших педагогів додому", - наголосили у МОН.

МЗС розробляє стратегію стосовно українців за кордоном