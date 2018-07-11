Пещеру в Таиланде после спасения школьников превратят в туристический объект

“Сегодня, в этой кризисной ситуации я не хочу говорить о работе, но я думаю, что у нас будет привлекательная туристическая достопримечательность мирового уровня”, — заявил он во вторник на пресс-конференции после завершения операции по спасению школьников. По словам чиновника, окончательное решение по этому вопросу примет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

О том, как власти планируют превратить пещеру в безопасное для туристов место, пока информации нет.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Пещера простирается почти на 10 км, имеет несколько входов, а также большие залы, где укрывались от прибывавшей воды пропавшие. С 8 по 10 июля водолазам удалось вывести оттуда всех людей. В последний день в спасательной операции приняли участие более 100 аквалангистов, 13 из которых — иностранцы.

Как сообщал УНН, из пещеры в Таиланде эвакуировали всех детей и их тренера.