Печеру в Таїланді після порятунку школярів перетворять на туристичний об'єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Печера Кхао Луанг в Таїланді, де протягом двох тижнів були заблоковані 12 школярів і їх тренер, стане туристичною визначною пам’яткою. Про це повідомив телеканал ABC з посиланням на заступника глави національних парків Таїланду, інформує УНН.
“Сьогодні, в цій кризовій ситуації я не хочу говорити про роботу, але я думаю, що у нас буде приваблива туристична пам’ятка світового рівня”, — заявив він у вівторок на прес-конференції після завершення операції з порятунку школярів. За словами чиновника, остаточне рішення з цього питання прийме міністерство природних ресурсів і охорони навколишнього середовища.
Про те, як влада планує перетворити печеру в безпечне для туристів місце, поки інформації немає.
23 червня в печері Кхао Луанг зникли 12 школярів з футбольної команди у віці від 11 до 16 років і їх 25-річний тренер. Печера простягається майже на 10 км, має кілька входів, а також великі зали, де ховалися від прибуваючої води зниклі. З 8 по 10 липня водолазам вдалося вивести звідти всіх людей. В останній день в рятувальній операції взяли участь понад 100 аквалангістів, 13 з яких — іноземці.
Як повідомляв УНН, з печери в Таїланді евакуювали всіх дітей і їх тренера.