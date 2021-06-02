Печерский суд Киева арестовал имущество и банковские счета Шария
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Печерский суд Киева выдал четыре решения на арест имущества, банковских счетов, а также доступ к личной информации подозреваемого в российской пропаганде Анатолия Шария. Об этом корреспонденту УНН сообщил источник в СБУ.
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“Суд вынес четыре решения: первое решение - наложение ареста на имущество, второе - временный доступ к документам, которые содержат охраняемую законом тайну, третье - доступ к его кредитной истории и всем банковским операциям, и четвертое - это замораживание его счетов”, - сообщил источник.
Детали
По словам источника, на данный момент заморожены личные счета Шария в испанском банке Caixabank: в российском Raiffeisen Bank; а также банковский счет в люксембургском банке East-West United Bank S.A.
Также арестовано имущество Шария в Испании. Остальные решения будут приведены в исполнения в ближайшее время, отметил источник.
Напомним
16 февраля Служба безопасности Украины объявила о подозрении гражданину Украины Анатолию Шарию - по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Он подозревается в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.
2 марта суд разрешил задержать с целью привода блогера Анатолия Шария.
11 марта Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Министерства юстиции Украины к политической партии "Партия Шария".