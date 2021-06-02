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Печерський суд Києва заарештував майно і банківські рахунки Шарія

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Печерський суд Києва видав чотири рішення на арешт майна, банківських рахунків, а також доступ до особистої інформації підозрюваного в російській пропаганді Анатолія Шарія. Про це кореспонденту УНН повідомило джерело в СБУ.

Печерський суд Києва заарештував майно і банківські рахунки Шарія

Цитата

"Суд виніс чотири рішення: перше рішення - накладення арешту на майно, друге - тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, третє - доступ до його кредитної історії і всіх банківських операцій, і четверте - це заморожування його рахунків", - повідомив джерело.

Деталі

За словами джерела, на даний момент заморожені особисті рахунки Шарія в іспанському банку Caixabank: в російському Raiffeisen Bank; а також банківський рахунок в люксембурзькому банку East-West United Bank SA
Також арештовано майно Шарія в Іспанії. Решта рішення будуть приведені у виконання найближчим часом, зазначило джерело.

Нагадаємо

16 лютого Служба безпеки України оголосила про підозру громадянину України Анатолію Шарію - за двома статтями Кримінального кодексу України. Він підозрюється в протиправній діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

2 березня суд дозволив затримати з метою приводу блогера Анатолія Шарія.

11 березня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії "Партія Шарія".

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