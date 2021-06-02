Печерський суд Києва заарештував майно і банківські рахунки Шарія

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"Суд виніс чотири рішення: перше рішення - накладення арешту на майно, друге - тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, третє - доступ до його кредитної історії і всіх банківських операцій, і четверте - це заморожування його рахунків", - повідомив джерело.

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За словами джерела, на даний момент заморожені особисті рахунки Шарія в іспанському банку Caixabank: в російському Raiffeisen Bank; а також банківський рахунок в люксембурзькому банку East-West United Bank SA

Також арештовано майно Шарія в Іспанії. Решта рішення будуть приведені у виконання найближчим часом, зазначило джерело.

Нагадаємо

16 лютого Служба безпеки України оголосила про підозру громадянину України Анатолію Шарію - за двома статтями Кримінального кодексу України. Він підозрюється в протиправній діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.



2 березня суд дозволив затримати з метою приводу блогера Анатолія Шарія.



11 березня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії "Партія Шарія".