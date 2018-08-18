Паводок разрушил мост в Закарпатской области

"Аварийный участок можно объехать по другим улицам, потому заблокированных в результате обрушения моста зданий нет. Кроме того, ливневые потоки разрушили мост к одному из частных домов на этой же дороге, впрочем, к дому можно добраться через один из соседних мостиков. В течение ночи вода из центральной части Рахова пошла на спад, однако на улицах осталось немало снесенной с гор грязи, поломанных веток и т.д.", - отметил глава ОГА Геннадий Москаль.

Всего было подтоплено около 50 частных домов, в десяти из них вода заходила в жилые комнаты.

"К счастью, никто из людей не пострадал, разрушений жилья нет. Сейчас на месте работает руководство Раховской райгосадминистрации, спасатели, коммунальные службы. Облгосадминистрация поручила руководству областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в случае необходимости задействовать для ликвидации последствий стихии в Рахове спасательные подразделения из других районов области", - добавил глава Закарпатской ОГА.

При этом, по данным регионального управления ГСЧС, в результате ливня в Рахове было подтоплено около 50 домохозяйств на шести улицах города. Паводок разрушил три малых моста и повредил три автомобиля, рассказали в ГСЧС.

"Подразделениями ГСЧС проводилась откачка воды из трех дворов и семи подвальных помещений", - отчитались в ГСЧС.

Напомним, Львовом пронесся мощный ливень, автомобили "плавали" по улицам.

Как сообщал УНН, непогода, которая пронеслась Киевом в ночь на четверг, наделала беды в центре столицы. Так, из-за сильного ливня и ветра снесло крышу в одном из МАФов, сорвало рекламные баннеры с домов, затопило улицы.