Паводок зруйнував міст на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Паводкова хвиля, сформована потужною зливою, що накрила Рахів на Закарпатті у п’ятницю увечері, підмила опори мосту через потік “Буркут” на дорозі “Рахів — Косівська Поляна — Кобилецька Поляна”. У результаті, бетонне покриття мосту обвалилося, проїзд транспорту тут неможливий. Про це повідомляє прес-служба голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, передає УНН.
“Аварійну ділянку можна об’їхати іншими вулицями, тому заблокованих внаслідок обвалу мосту будівель немає. Окрім того, зливові потоки зруйнували місток до одного з приватних будинків на цій же дорозі, утім, до хати можна дістатися через один із сусідніх містків. Протягом ночі вода з центральної частини Рахова пішла на спад, однак на вулицях залишилося чимало знесеного з гір бруду, поламаних гілок тощо”, — зазначив голова ОДА Геннадій Москаль.
Загалом було підтоплено близько 50 приватних будинків, у десяти з них вода заходила у житлові кімнати.
“На щастя, ніхто з людей не постраждав, руйнувань житла немає. Зараз на місці працює керівництво Рахівської райдержадміністрації, рятувальники, комунальні служби. Облдержадміністрація доручила керівництву обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у випадку необхідності задіяти для ліквідації наслідків стихії в Рахові рятувальні підрозділи з інших районів області”, — додав очільник Закарпатської ОДА.
При цьому, за даними регіонального управління ДСНС, внаслідок зливи у Рахові було підтоплено близько 50 дворогосподарств на шести вулицях міста. Паводок зруйнував три малі містки та пошкодив три автомобілі, розповіли у ДСНС.
“Підрозділами ДСНС проводилася відкачка води з трьох дворогосподарств та семи підвальних приміщень”, — прозвітували у ДСНС.
Нагадаємо, Львовом пронеслася потужна злива, автомобілі “плавали” вулицями.
Як повідомляв УНН, негода, яка пронеслася Києвом в ніч на четвер, наробила біди у центрі столиці. Так, через сильну зливу і вітер знесло дах в одному з МАФів, зірвало рекламні банери з будинків, затопило вулиці.