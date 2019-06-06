Павел Дуров на месяц отказался от еды
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Создатель мессенджера Telegram и российской социальной сети “ВКонтакте” Павел Дуров решил в месяц отказаться от еды. Об этом он сообщил в четверг в своем официальном канале в Telegram, передает УНН.
“В мае я ограничил свой рацион рыбой и морепродуктами, — написал Дуров. — В этом месяце я попробую что-то более радикальное и полностью откажусь от еды. Последние шесть дней я только пил воду и чувствую себя прекрасно”.
По словам Дурова, “отказ от пищи улучшает ясность мышления”. “Я верю, что во время поста мне удастся придумать новые замечательные идеи для Telegram, и это принесет пользу миллионам пользователей”, — отметил Дуров.
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Основатель мессенджера напомнил, что год назад уже ввел ряд ограничений в свой рацион, отказавшись от глютена, молочных продуктов, яиц и фруктозы. “Еще одна техника, которую я использую для улучшения силы воли, это плавание в ледяной воде”, — добавил он.
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