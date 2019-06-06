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Павло Дуров на місяць відмовився від їжі

Павло Дуров на місяць відмовився від їжі

Київ • УНН

 • 13088 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Творець месенджера Telegram та російської соціальної мережі "Вконтакте" Павло Дуров вирішив на місяць відмовитися від вживання їжі. Про це він повідомив у четвер в своєму офіційному каналі в Telegram, передає УНН.

"У травні я обмежив свій раціон рибою і морепродуктами, - написав Дуров. - У цьому місяці я спробую щось більш радикальне і повністю відмовлюся від їжі. Останні шість днів я тільки пив воду і відчуваю себе чудово".

За словами Дурова, "відмова від їжі поліпшує ясність мислення". "Я вірю, що під час посту мені вдасться придумати нові чудові ідеї для Telegram, і це принесе користь мільйонам користувачів", - зазначив Дуров.

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Засновник месенджера нагадав, що рік тому вже ввів ряд обмежень в свій раціон, відмовившись від глютену, молочних продуктів, яєць і фруктози. "Ще одна техніка, яку я використовую для поліпшення сили волі, це плавання в крижаній воді", - додав він.

Як повідомляв УНН, раніше в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про ефект від регулярного голодування.

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