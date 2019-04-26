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Супрун розповіла про ефект від регулярного голодування

Супрун розповіла про ефект від регулярного голодування

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про ефект від регулярного голодування. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН. 

Голодування серед низки інших чинників (можливе просто обмеження калорій та фізичні навантаження) активує автофагію — дослівно, “самопоїдання”. Цей процес відбувається в тілі постійно, але кволо. Втім, пише Супрун, “нашим клітинам, як і нам, слід прибирати в хаті, викидати мотлох, реутилізувати непотріб та зношені речі”.

Також очільниця МОЗ додає, що автофагія допомагає знищувати мієлоїдні бляшки в нейронах при хворобі Альцгеймера. Періоди голодування допомагають нормалізувати вагу та баланс холестерину.

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“Обмеження калорій у той чи інший спосіб — це модна та науково обґрунтована дієта. Для найкращого запуску автофагії голодування має тривати впродовж 18-24 годин. Тобто для „очищення клітин від шлаків“ слід робити розвантажувальний день або пропускати вечерю і сніданок. Можна їсти лише в певний період дня: наприклад, з 11 години по 18 — але ж не постійно! Іншими шляхами „обмеження калорій“ є підхід, коли ми харчуємося як завжди, але влаштовуємо дні дуже обмеженого споживання їжі. Популярний варіант 5×2, коли ми п’ять днів їмо як завжди, і два дні споживаємо не більше ніж 500-600 ккал. Ви можете обрати комфортний саме вам спосіб обмеження калорій”, — стверджує вона.

Водночас, пані Уляна попереджає про протипоказання до інтервального голодування: люди, що “заїдають стрес”, можуть після дня автофагії з’їсти значно більше, ніж треба; не варто голодувати і тренуватися, адже можливе запаморочення та дуже низька ефективність тренувань. Особливо це стосується бігу чи плавання. Також голодувати не варто вагітним жінкам, їм краще дотримуватися повноцінного, хоч і не надмірного, харчування. А діабет 1 та 2 типу і голодування взагалі несумісні, адже ведення інсуліну на тлі голоду може критично знизити рівень цукру в крові.

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Тож, щоб допомогти організму з очисткою, Супрун радить привчатись до регулярних постів, звісно, якщо немає протипоказань або ж дотримуватися режиму харчування та відмовитися від перекусів і солодощів.

А тим, хто переконаний, що голодування “зовсім не його”, — займайтеся інтенсивними фізичними навантаженнями.
За її словами, голодування може бути корисним, адже в наш час стародавня практика посту здобула наукове підтвердження та Нобелівську премію з медицини.

У 2016 році Нобелівську премію з медицини дали Осумі Йошинорі за відкриття та опис молекулярних та фізіологічних механізмів автофагії. Автофагія та голод, який її запускає, виявилися ефективними в полегшенні хвороб, пов’язаних із запаленням, серцево-судинних, нейродегенеративних і метаболічних хвороб, ожиріння та раку, сповільнення старіння та подовження тривалості життя.

Нагадаємо, Супрун заявила, що неповноцінне харчування спричиняє найбільшу кількість смертей у всьому світі навіть більше ніж куріння, високий тиск та будь-який інший фактор ризику.

Як повідомляв УНН, Супрун розповіла, як стати щасливим без грошей.

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