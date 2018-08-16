Павелко о Суперкубоке УЕФА: если бы ворота защищал Лунин, матч мог закончиться по-другому

“В отличие от украинского финала Лиги чемпионов эстонский розыгрыш Суперкубка закончился для мадридского „Реала“ поражением. А если бы ворота „сливочных“ защищал вратарь юношеской сборной Украины Андрей Лунин, матч мог закончиться по-другому. Уверен, что у талантливого украинского голкипера, с которым мы встретились и пообщались в Таллинне, еще будет возможность проявить себя в поединках высочайшего международного уровня. Не только в „Реале“, но и на чемпионате мира среди сборных U-20, который пройдет в следующем году в Польше, и в выступлениях за национальную сборную Украины”, — написал Павелко.

Отметим, что вчера створ ворот “галактикос” защищал Навас, который пропустил четыре мяча, а его коллектив потерпел поражение от “Атлетико”.