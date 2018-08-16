Павелко про Суперкубок УЄФА: якби ворота захищав Лунін, матч міг закінчитися по-іншому
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко виразив думку, що причиною поразки мадридського “Реалу” у грі за Суперкубок УЄФА послугував невірний вибір тренера на позиції воротаря. Про це очільник ФФУ повідомив у своєму Facebook, передає УНН.
“На відміну від українського фіналу Ліги чемпіонів естонський розіграш Суперкубка закінчився для мадридського „Реала“ поразкою. А якби ворота „вершкових“ захищав воротар юнацької збірної України Андрій Лунін, матч міг закінчитися по-іншому. Упевнений, що у талановитого українського голкіпера, з яким ми зустрілися і поспілкувалися в Таллінні, ще буде можливість проявити себе в поєдинках найвищого міжнародного рівня. Не тільки в „Реалі“, а й на чемпіонаті світу серед збірних U-20, який пройде в наступному році в Польщі, і в виступах за національну збірну України”, — написав Павелко.
Відзначимо, що вчора рамку воріт “галактікос” захищав Кейлор Навас, який пропустив чотири м’ячі, а його колектив зазнав поразки від “Атлетіко”.