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"Пауза затянулась": президент призвал ЕС усилить санкционное давление на россию

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз активизировать работу над очередным пакетом антироссийских санкций. Об этом он сказал на заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Нужно активизировать работу и по новому санкционному пакету Евросоюза. Любые санкционные паузы увеличивают время российской агрессии, а пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась», - сказал Владимир Зеленский.

Детали

Президент отметил недостаточность санкционного давления на рф на текущий момент, из-за чего российская армия смогла нарастить количество использования ударных дронов и увеличить количество авиаударов. Он предложил странам ЕС активизировать работу против любых форм и схем обхода россией санкций, чтобы прекратились любые поставки в россию, которые позволяют ей увеличивать военное производство. По словам президента в этом заключается интерес не только Украины, но и других стран, которые хотят скорейшего завершения войны.

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Дополнение

Он призвал также продолжать санкционное давление на все сектора экономики государства-террориста. Отдельно президент остановился на введении санкций против российской атомной отрасли, отметив, что рф продолжает оккупацию Запорожской АЭС.

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«Очевидно, нужны санкции против российской атомной отрасли – и за то, что россия делает на Запорожской атомной станции, и как шаг безопасности против использования сомнительных российских атомных технологий. Сомнительных как с точки зрения безопасности, так и с политической точки зрения», - сказал он.

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