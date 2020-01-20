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Патрульные в остановленном автомобиле обнаружили застреленного мужчину

Киев • УНН

 • 20227 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Патрульная полиция в Иванкове Киевской области за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Водитель признался работникам полиции, что он смертельно ранил своего знакомого и именно в это время ехал в полицию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

Патрульные в остановленном автомобиле обнаружили застреленного мужчину

"Злоумышленник дал правдивые показания. Выяснилось, что в этот день они с товарищем употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между мужчинами, которые в свое время принимали участие в боевых действиях на Востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу. В ходе ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, сидевшего позади", - сообщили в полиции.

Как отмечается, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Иванковского отделения полиции. Полицейские задержали 49-летнего мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. Как вещественное доказательство изъято орудие преступления - охотничье ружье без документов.

Тело 47-летнего погибшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Изъятое оружие направлено на проведение соответствующей экспертизы в НИЭКЦ МВД.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливайте причины конфликта. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику. Суд изберет для него меру пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, по подозрению в убийстве двух человек в Кривом Роге задержали местного жителя.

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