Патрульные в остановленном автомобиле обнаружили застреленного мужчину

КИЕВ. 20 января. УНН. Патрульная полиция в Иванкове Киевской области за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Водитель признался работникам полиции, что он смертельно ранил своего знакомого и именно в это время ехал в полицию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.