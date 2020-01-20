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Патрульні у зупиненому автомобілі виявили застреленого чоловіка

Київ • УНН

 • 20227 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Патрульна поліція в Іванкові на Київщині за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль, у салоні якого виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Водій зізнався працівникам поліції, що він смертельно поранив свого знайомого і саме в цей час їхав до поліції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

Патрульні у зупиненому автомобілі виявили застреленого чоловіка

"Зловмисник надав правдиві свідчення. З’ясувалось, цього дня вони з товаришем вживали алкогольні напої. В автомобілі між чоловіками, які у свій час приймали участь у бойових діях на Сході країни, виникла суперечка, що переросла у стрілянину. Під час сварки водій з мисливської зброї вистрілив у бік товариша, який сидів позаду", - повідомили у поліції.

Як зазначається, на місце події прибула слідчо-оперативна група Іванківського відділення поліції. Поліцейські затримали 49-річного чоловіка у порядку ст. 208 КПК України. Як речовий доказ вилучено знаряддя злочину – мисливську рушницю без документів.

Тіло 47-річного загиблого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Вилучена зброя направлена на проведення відповідної експертизи до НДЕКЦ МВС.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція втановлює причини конфлікту. Вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику. Суд обере для нього міру запобіжного заходу. Триває слідство.

Нагадаємо, за підозрою у вбивстві двох людей у Кривому Розі затримали місцевого жителя.

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