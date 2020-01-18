За підозрою у вбивстві двох людей у Кривому Розі затримали місцевого жителя
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Злочин стався 18 січня на одній із вулиць у Центрально-міському районі м. Кривий Ріг. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію.
В ході конфлікту 44-річний криворіжець спричинив 77-річному чоловіку та 46-річній жінці численні ножові поранення. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілі померли на місці злочину.
Під час першочергових оперативних заходів поліцейські затримали зловмисника.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох осіб). Наразі слідчі дії тривають.
Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Нагадаємо, у Кривому Розі нетвереза автомобілістка на смерть збила двох пішоходів і втекла.