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По подозрению в убийстве двух человек в Кривом Роге задержали местного жителя

Киев • УНН

 • 13303 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Преступление произошло 18 января на одной из улиц в Центрально-городском районе Кривого Рога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию.

По подозрению в убийстве двух человек в Кривом Роге задержали местного жителя

В ходе конфликта 44-летний криворожец нанес 77-летнему мужчине и 46-летней женщине многочисленные ножевые ранения. В результате полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления.

Во время первоочередных оперативных мероприятий полицейские задержали злоумышленника.

По данному факту открыли уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц). Сейчас следственные действия продолжаются.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Кривом Роге подвыпившая автомобилистка насмерть сбила двух пешеходов и скрылась.

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