По подозрению в убийстве двух человек в Кривом Роге задержали местного жителя

В ходе конфликта 44-летний криворожец нанес 77-летнему мужчине и 46-летней женщине многочисленные ножевые ранения. В результате полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления.

Во время первоочередных оперативных мероприятий полицейские задержали злоумышленника.

По данному факту открыли уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц). Сейчас следственные действия продолжаются.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Кривом Роге подвыпившая автомобилистка насмерть сбила двух пешеходов и скрылась.